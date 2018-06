Sommer, Sonne, Strand und mehr! Von heute an starten wieder die „Stadtwerke am …

Beach Days Friedrichshafen Sommer, Sonne, Strand und mehr! Von heute an starten wieder die „Stadtwerke am …

Beach Days Friedrichshafen Sommer, Sonne, Strand und mehr! Von heute an starten wieder die „Stadtwerke am …

Pixabay (Symbolbild)