Stadtradeln in unserer Region

Heute fängt sie an: Die größte internationale Radkampagne!

Sie startet bereits in ihre elfte Runde. Bundesweit gehen ganze 800 Kommunen mit ihren Bürgern an den Start.

Im Rahmen des Wettbewerbs treten Teams aus Kommunalpolitikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern in die Pedale. An 21 aufeinanderfolgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO 2 -frei mit dem Rad zurückgelegt werden.

Ziel ist es, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu bewegen und dadurch nicht nur die Lebensqualität zu steigern, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Aus unserer Region dabei sind folgende Städte und Gemeinden:

Schopfheim, Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Einmeldingen, Lörrach, Bad Säckingen, Singen, Tuttlingen, Sigmaringen, Mengen, Friedrichshafen, Meckenbeuren, Aulendorf, Schlier, Ravensburg, Waldburg, Bodnegg, Grünkraut, Leutkirch im Allgäu und Lindenberg.

Für Infos zur Anmeldung klicken Sie hier.