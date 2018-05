Spenden und gewinnen: 11 Kilo sollt ihr sein

Anlässlich der Fußball-WM in Russland macht die Deutsche Kleiderstiftung auf ihr jahreslanges Engagement in der Provinz Kaliningrad aufmerksam. Mit der Aktion „11 Kilo sollt ihr sein“ unterstützt die gemeinnützige Organisation zudem drei Kinder-Fußballmannschaften in Kaliningrad mit neuen Trikotsätzen.

Unter allen, die bis zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft am 17. Juni eine Paketspende mit Kleidung und Schuhen mit mindestens 11 Kilo an die Deutsche Kleiderstiftung schicken, werden drei original Deutschland-Trikots verlost. Mehr zu der Aktion erfahren Sie HIER