Southside Festival an diesem Wochenende in Neuhausen o.E.

Wie jedes Jahr im Juni treffen sich 65.000 junge und etwas ältere Menschen im beschaulichen Dorf Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen mitten auf dem Acker und feiern gemeinsam fast vier Tage lang mit viel Musik, ebensoviel Alkohol und Dosenfutter. Damit ist das riesige Musikfestival auch gleichzeitig der größte Campingplatz weit und breit. Zur besten Konzertzeit am Abend spielen dieses Jahr international bekannte Bands wie die Arctic Monkeys, The Prodigy, Billy Talent, Marteria und Biffy Clyro. Rund um das Festival sollten Sie, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind mit gesperrten Nebenstrassen und Polizeikontrollen rechnen. Am Sonntagabend und Montagmorgen ist Abreise – da sollten sie die Gegend nach Möglichkeit sowieso meiden, um nicht irgendwo im Stau zu stehen.

Festivals sind hoch im Kurs – und obwohl in den letzten Jahren wegen des miesen Wetters immer wieder Absagen und Konzertabbrüche für Unmut gesorgt haben, ist diese Art der zwanglosen Freizeitgestaltung sehr beliebt. Die 200 Euro investiert man gern 🙂

Das Wetter scheint dieses Wochenende ja mitzumachen. Mit Sturm und Regen rechnen wir zur Abwechslung mal nicht – und so steht dem Festival-Genuß nichts mehr im Wege.

Am nächsten Wochenende steht schon das nächste, große Open Air hier in der Gegend an: Das St. Gallen Open Air hat’s nicht nur für junge Leute in sich – Die Headliner hier heißen Depeche Mode (kennt man aus den 80ern), Editors, Nine Inch Nails und die Beatsteaks.