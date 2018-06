Was unternehmen Sie an diesem sonnigen Wochenende? Einen Ausflug in den Schwarzwald und nach Titisee-Neustadt hat man ja noch nie bereut. Und auch dieses Mal lohnt es sich, denn dort findet dieses Wochenende von Freitag bis Samstag das Sommernachtsfest statt. Ganz nach dem Motto „Neustadt hockt und rockt“ gibt es für jeden genug Verpflegung, Livemusik und viel Programm für Kinder. Zum Schluss wartet ein Feuerwerk.

Mehr Infos zum Fest gibt´s hier .