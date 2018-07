Sommerliche Wein- und Winzerfeste in der Heimat

Die Winzer vom bayerischen Bodensee laden am 6. und 7. Juli zum Festival „Komm und See“ ein. In zwölf Weingütern in Lindau, Wasserburg und Nonnenhorn können die Besucher die Vielfalt der Seeweine probieren und es sich einfach gut gehen lassen. Ein kostenloser Shuttle-Bus pendelt zwischen den einzelnen Gütern.

Beim Winzerfest in Meersburg am 7. und 8. Juli sprudelt aus dem Brunnen in der Unterstadt kein Wasser – sondern tatsächlich Wein! Die Meersburger Vereine sorgen mit allerlei Spezialitäten für das leibliche Wohl. Und Interessierte können bei einer Kellerführung hinter die Kulissen der Weinherstellung blicken.

Das Weinfest in Ermatingen findet am 21. und 22. Juli statt. Und beim Konstanzer Weinfest vom 25. bis zum 28. Juli werden nicht nur vollmundige Rote oder spritzige Weiße ausgeschenkt, sondern auch edle Tropfen aus Übersee.

Beim Weinfest in Kressbronn am 3. und 4. August werden im Seegarten direkt am Bodenseeufer regionale Weine ausgeschenkt. Der Musikverein Kressbronn und die Besenkracher sorgen für fetzige Musik und gute Unterhaltung.

Sehr beliebt ist auch das Reichenauer Wein- und Fischerfest vom 3. bis zum 5. August. Elf Reichenauer Vereine sorgen direkt am Yachthafen für Kurzweil und Gaumenfreuden.

Beim Weinfest in Hagnau am 4. und 5. August wird’s zünftig: Unter dem Motto „Blasmusik am See“ wird ein buntes Programm rund um das idyllische Weindorf und die Aktionswiese geboten.

Das Winzerfest in Nonnenhorn wird am 17. und 18. August gefeiert. 50 verschiedene Weine von bayerischen Bodensee-Winzern können dort verkostet werden. Für prima Stimmung sorgt u.a. die Sigg’s Pack Big Band.

Bei der Wiiprob in Schaffhausen vom 23. bis zum 25. August bieten 30 Winzer des Blauburgunderlandes ihre Weine zur Verkostung an. In historischer Kulisse schmecken die Köstlichkeiten aus der Landfrauenküche übrigens besonders lecker.

Beim Weinfest in Immenstaad am 24. und 25. August wird’s majestätisch: Die Bodensee-Weinprinzessin eröffnet das Traditions-Event. Die musikalische Unterhaltung reicht von Pop bis Volksmusik.

Das Weinfest in Stetten am 24. und 25. August wird wie in jedem Jahr auf dem Goesbichel gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr organisiert das Fest in der kleinsten eigenständigen Gemeinde am Bodensee.

In Bermatingen findet vom 31. August bis zum 2. September das Weinfest statt. In den Gemäuern des Markgräflich Badischen Weinguts ist zünftige Stimmung durch Blasmusik und fetzige Livemusik garantiert.