Sommergenuss: Mozzarella-Mango-Salat

Frisch und super gesund – Mango und Mozzarella als Salat! Gerade im Sommer ist diese Kombi der ultimative Snack und: man kann ihn ganz leicht selbst machen!

Was man dafür braucht:

250 g Mozzarella

1 Mango

eine Handvoll Minze

eine Prise Salz

etwas Olivenöl

Und so einfach geht`s: Zuerst die Mango in feine Scheiben schneiden und den Rand mit einem Messer entfernen. Anschließend die Mozzarellakugeln ebenfalls in Scheiben schneiden. Jetzt auf einem Teller abwechselnd Mozzarella und Mango dekorieren. Mit Minzblätter garnieren. Zum Schluss mit Salz und Olivenöl verfeinern – fertig!

Unser Tipp: Besonders gut eignet sich der exotisch-anmutende Salat für laue Grillabende. Durch die Farbe der Mango ist er außerdem ein echter Hingucker!