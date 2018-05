RSF schickt Nachwuchs-Kicker ins FC Bayern Kids-Club Fußballcamp in den Europa-Park in Rust

Vor der WM ist nach der WM und nach der WM schickt Radio Seefunk RSF ein junges Fußballtalent ins FC Bayern Kids-Club Fußballcamp in den Europa-Park in Rust. Wir suchen deshalb einen Jungen oder ein Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren, der/das dabei sein möchte. Das professionelle Trainingslager mit den Trainern des FC Bayern München findet vom 23. bis 27. Juli 2018 im Europa-Park in Rust statt. (Alternativ auch vom 30.7. bis 3.8.2018) Der Preis beinhaltet die Übernachtungen in den Blockhütten im Camp Resort und eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung und Verpflegung. Darüber hinaus wird jedes Kind mit seiner eigenen FC Bayern Trainings-Ausrüstung ausgestattet.

Wer dabei sein möchte schickt uns bitte schnellstmöglich ein Video mit seinen besten Fußballtricks oder Toren an unsere RSF-Whats-App Nummer +49-7531-286533. Es ist auch möglich das Video auf unserer Radio Seefunk RSF-Facebook Seite hochzuladen. Oder an studio@radio-seefunk.de zu mailen. Einsendeschluss ist Freitag, 25. Mai 2018 – also beeilen Sie sich! Der oder die Gewinner/in wird dann am 28. Mai 2018 in der RSF-Morgensendung bekannt gegeben.

Das FCB Kids-Club Fußballcamp im Europa-Park in Rust mit Radio Seefunk RSF – ein unvergessliches Fußball-Erlebnis im Juli 2018.