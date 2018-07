Der Eishockey-Zweitligist hat kurz vor Beginn in die Vorbereitung zur neuen Saison nochmal ordentlich zugeschlagen: Der DEL2-Topscorer und „Spieler des Jahres 2017/18“ Andreas Driendl kommt vom Vizemeister SC Riessersee ins Oberschwäbische. Der 32-Jährige bringt viel Erfahrung mit nach Ravensburg: In der ersten Liga hat er bereits 422 Spiele absolviert, in der zweiten Liga waren es 116.

