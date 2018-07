Max Mutzke zu Gast in Markdorf

Die Stadtkapelle Markdorf feiert vom 25.-29. Juli ihr sagenhaftes 150-jähriges Bestehen. Für dieses besondere Jubiläum sind viele hochkarätige Sänger und Musiker in das romantische Städtchen, am Fuße des Gehrenbergs, geladen. Ein besonderer Leckerbissen wird beispielsweise Lokalmatador Max Mutzke sein, der gemeinsam mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz auftreten wird. Und – wer kennt ich nicht – auch Otto wird mit von der Partie sein. Er und seine „Friesenjungs“ werden die Stimmung ebenfalls zum Kochen bringen. Alle Termine und wie Sie an Karten für die fünftägigen Mega-Open Air-Konzerte kommen finden Sie HIER.