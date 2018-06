Lange Einkaufsnacht mit XXL-Dinnertafel in Bad Schussenried

Eine laaaaaaaaaange Einkaufsnacht wartet auf Besucher am Samstag, 2. Juni in Bad Schussenried. Und das ist wortwörtlich gemeint: Denn mitten auf der Shopping-Meile wird eine sehr, sehr lange Dinnertafel quer durch den Ort aufgebaut.

Die Dinnertafel in Bad Schussenried bittet ab 17 Uhr auf der Wilhelm-Schussen-Straße zu Tisch. (Einkaufen können Sie bis 22 Uhr.)

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und viel Spaß beim Einkaufen.