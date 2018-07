Kurze Sendeunterbrechung im Kreis Konstanz am Dienstagvormittag

Am heutigen Dienstag wird unsere Sendeanlage in Konstanz überprüft. Ab 10 Uhr werden an der Molktestrasse sogenannte Turmprüfer am Bauwerk bis ganz nach oben klettern, um sich jede Schraube und Antenne genau anzusehen. Aus diesem Grund müssen wir unsere Frequenz 101,8 MHz kurzzeitig abschalten. Auch davon betroffen sind die beiden, direkt mit dem Konstanzer Sendeturm verbundenen Frequenzen in Singen (105,3) und Überlingen (96,4).

Nach einer kurzen Pause sind wir dann auch schon wieder auf Sendung. Wir danken für Ihr Verständnis 🙂