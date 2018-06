Ein Programm für Klein und Groß zusammenzustellen ist keine leichte Aufgabe. Doch bei den „Konstanzer Welten“ ist es auch dieses Jahr wieder gelungen. Eine Mischung aus alten Bekannten und neuen Gruppen zeigt die sportliche und kulturelle Vielfalt unserer Region.

Regionale Tanzgruppen, Turnvereine, Artisten, Fahnenschwinger und viele Programmpunkte mehr werden am Samstagabend in der Schänzlehalle in Konstanz aufgeführt.

Zu den Highlights gehören sicher auch die Prager Akrobatikgruppe der Karls-Universität, die „Korolli“ (Konstanzer Rollstuhlsport-Initiative) und der Konstanzer Youtuber „Oskar“.

Wir wünschen gute Unterhaltung.