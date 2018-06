Konstanz bekommt Besuch aus der Partnerstadt

An was denken Sie eigentlich beim Thema Mittelalter? Besonders bekannt ist die …

„Gut gewappnet“: Familien-Aktionstag im archäologischen Landesmuseum Konstanz An was denken Sie eigentlich beim Thema Mittelalter? Besonders bekannt ist die …

„Gut gewappnet“: Familien-Aktionstag im archäologischen Landesmuseum Konstanz An was denken Sie eigentlich beim Thema Mittelalter? Besonders bekannt ist die …

pixabay