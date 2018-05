KIK: Kabarett in Kreuzlingen

Am Mittwoch 30.05. beginnt in Kreuzlingen im Thurgau das KIK-Festival. Das Kabarett-Festival hat sich inzwischen zu einem festen Datum in den Terminplänen der Kleinkunst-Freunde in der Schweiz und in Süddeutschland entwickelt. Zum Auftakt haben die Veranstalter einen wahren Knaller nach Kreuzlingen gelotst – den sogenannten deutschen George Clooney – Sebastian Puffpaff. Was sonst noch alles auf dem Programm steht und wo Sie Karten bekommen lesen Sie hier.