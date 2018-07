Karin Becker wird neue Konstanzer Theater-Intendantin

Karin Becker wird die neue Intendantin am Theater Konstanz. Sie folgt auf Christoph Nix, dessen Intendanz in Konstanz in zwei Jahren endet. Karin Becker ist seit drei Jahren Künstlerische Betriebsdirektorin am Thalia Theater in Hamburg. Sie arbeitete unter anderem mit den Intendanten Lars-Ole Walburg, Joachim Lux und Friedrich Schirmer zusammen. Die Theaterlaufbahn der 50-Jährigen begann allerdings als Dramaturgie- und Regieassistentin an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen. Karin Becker ist gebürtige Stuttgarterin.

Auf dem Bild: Bürgermeister Dr. Andreas Osner (links) und Oberbürgermeister Uli Burchardt (rechts) gratulieren Karin Becker zur Wahl zur neuen Intendantin am Theater Konstanz.