„Gut gewappnet“: Familien-Aktionstag im archäologischen Landesmuseum Konstanz

An was denken Sie eigentlich beim Thema Mittelalter? Besonders bekannt ist die Zeit sicherlich für die Burgen, Könige und natürlich auch für Ritter. Doch nur individuelle Wappen an Schildern, Helmen oder Rüstungen identifizieren einen echten Ritter so richtig. Im archäologischen Landesmuseum in Konstanz dreht sich am kommenden Sonntag alles rund um Wappen im Mittelalter.

Die Familienaktion „Gut gewappnet- Ritter, Burgen und Wappen im Mittelalter“ findet diesen Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr im Konstanzer Landesmuseum für Archäologie statt. Anmeldung am besten noch heute! Alle weiteren Infos finden Sie hier.