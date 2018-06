Flohmarkt-Kult in Konstanz und Kreuzlingen

Dieses Wochenende lädt der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt in Konstanz und Kreuzlingen mit Neuem und Bewährtem zum ausgiebigen Stöbern sowie geselligem Beisammensein ein. Reges Treiben in den Straßen, die neue Chill-Out-Area auf dem Stephansplatz, kulinarischen Köstlichkeiten und das Entdecken seltener Schätze an den rund 1.000 Ständen schaffen Tag und Nacht einzigartige Momente. Letztes Jahr lockte der Flohmarkt 80.000 Menschen an den See. Der Verkauf beginnt in Kreuzlingen am Samstag um 16 Uhr, in Konstanz auf dem Winterer- und Webersteig, am Rheinufer sowie im Herosé-Park um 19 Uhr und auf dem restlichen Gelände um 20 Uhr. Ende ist am Sonntag um 18 Uhr. Das Gelände umfasst 9 Laufkilometer und verbindet in einzigartiger Weise zwei Länder miteinander. Mehr Infos zum 24-Stunden-Flohmarkt finden Sie hier.