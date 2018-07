‚Erlenhof Open Air‘ feiert kleines Jubiläum

Am 14. Juli 2018 feiert das ‚Erlenhof Open Air‚ ein kleines Jubiläum: Zum fünften Mal wird der Bauernhof im Pestalozzi Kinderdorf Stockach-Wahlwies zur Konzertbühne. Und auch in diesem Jahr wird eine hochkarätige Auswahl an nationalen und internationalen Bands für ausgelassene Stimmung sorgen. Mit dabei sind: Alex Behning & Wilster Ortseinfahrt, VERO NIKA, The Kahooneys, Andys Zaubershow, Sheriff und THE DURGAS.

Das ‚Erlenhof Open Air‘ ist ein Fest für die ganze Familie in zauberhaftem Ambiente. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt: Es gibt Deftiges vom Grill oder Vegetarisches in bester Demeter- und Bio-Qualität. Längst kein Geheimtipp mehr ist das beliebte Bio-Bauernhof-Eis, das in diesem Jahr ebenfalls wieder angeboten wird.

Einlass ist ab 17 Uhr, los geht’s um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro (ermäßigt fünf Euro). Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bezahlen keinen Eintritt. Bei schlechtem Wetter ist für eine Regenalternative gesorgt.