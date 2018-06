Drachenbootrennen Eglisau

Kennen Sie die Drachenbootrennen? Sie haben ihren Ursprung in Asien. Millionen von Leuten üben den Sport dort aus. In unserer Heimat machen das nicht so viele, aber ein paar gibt es.

Heute und morgen finden in Eglisau nämlich so einige Drachenbootrennen statt. Und sogar das Weltmeisterteam aus China ist dabei.

Kurios ist auch die Eröffnung, denn zu aller erst werden den Drachen die Pupillen aufgemalt, damit diese auch den Weg durch den Rhein findet.

Packender Paddelsport und prickelnde Sportfestival-Atmosphäre am Rhein sind also garantiert. Und auch Partystimmung gibt es am Abend. Hoffentlich ist auch die Laune nach dem Serbien-Schweiz Spiel sehr gut. Das Spiel wird übrigens auf einer großen Leinwand gezeigt.

Die Drachenbootrennen laufen bis morgen Nachmittag

Wir wünschen ein tolles Wochenende.