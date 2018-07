Sommertrend 2018: Flamingo-Luftmatratzen

Ob für den großen Badespaß im Meer oder zum Entspannen im Pool: Luftmatratzen gibt es inzwischen in den verschiedensten Farben und Formen. Doch was ist der Trend in diesem Jahr? Mit welchem Modell zieht man die Blicke am Strand auf sich? Die Antwort ist eindeutig: mit dem Flamingo! Das farbenprächtige Tier mit seinen markanten Stelzenbeinen hat es tatsächlich geschafft das Einhorn als Trendsetter abzulösen. Von Flamingo-Duschvorhang über Flamingo-Backzubehör bis hin zum Highlight – der aufblasbaren Luftmatratze. Flamingos sind definitiv das Must-have der Saison!