Die Qual der Wahl haben die Besucher des Konstanzer Chorfestivals am Freitagabend. Dort wird an acht verschiedenen Orten in der Altstadt gleichzeitig ein breites Spektrum der Chormusik gespielt.

Mit im Gepäck haben die Chöre ein „BestOf“ aus Ihrem Repertoire.

Auch die nächsten 2 Wochenenden gibt es noch OpenAir-Konzerte im Rahmen des Chorfestivals in Konstanz.

Den Abschluss macht die Chor-Band „Voces8“ am 24. Juli.

