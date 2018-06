Im Hochschwarzwald sind am Wochenende vom 15. bis 17. Juni stramme Waden gefragt, denn in seiner 20. Auflage hat der Black Forest ULTRA Bike Marathon zahlreiche Neuerungen im Gepäck. Zum Beispiel mit der Deutschen MTB Sprintmeisterschaft zum Auftakt am Freitag. Alle Info’s zum Programm des Black Forest Ultra Bike Marathon in Hinterzarten, Kirchzarten und Todtnauberg und sämtliche Anmeldungen finden Sie HIER.