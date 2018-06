Biergärten im RSF-Sendegebiet

Sonne am Himmel, Fußball in der Glotze, ein kühles Helles im Glas – so gefällt es vielen. Noch schöner ist all das in einem Biergarten zu erleben. Und zum Glück haben wir in der Heimat so einige davon. Ob im Schwarzwald, am Hochrhein oder direkt am Seeufer des Bodensees: Traum-Panorama garantiert!

Unser Biergarten-Profi Simon Rankl hat sich der Sache mal angenommen, für Sie eine Auswahl getroffen und viele Plätze gefunden, wo das Bier am besten schmeckt: