Beach Days Friedrichshafen

Sommer, Sonne, Strand und mehr! Von heute an starten wieder die „Stadtwerke am See Beach Days“ in Friedrichshafen. Bis zum 24.06. können die Zuschauer bei Turnier-Spielen und Meisterschaften zugucken. Oder auch mitmachen. Sportliches Highlight ist die „Ba-Wü Beach Tour“ am letzten Veranstaltungswochenende. Die besten Beachvolleyballer aus Süddeutschland werden beim „Cashflow Beach Cup“ Ihr Können auf dem feinen Sand zeigen und um Preisgeld sowie wichtige Punkte für die deutsche Meisterschaft kämpfen.

Aber nicht nur Volleyball wartet auf die Zuschauer in der aufgebauten Arena, sondern auch Beachsoccer und Beachhandball. 6 Eventtage voller sportlicher Highlights. Jetzt muss nur noch das Wetter passen.

Die „Stadtwerke am See Beach Days 2018“ laufen vom 19-24.06.2018. Mehr Infos gibt´s hier! Viel Spaß.