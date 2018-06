Die Stuttgarter Band „Itchy“ ist bei uns in der Heimat noch weitgehend unbekannt. Dabei engagiert sie sich neben der Musik schon jahrelang für Meeres- und Umweltschutz und speziell gegen die Plastikmüll-Verschmutzung unserer Ozeane. Und da ein Großteil des Mülls über Seen und Flüsse in die Ozeane gelangt, ist der Bodensee der perfekte Ort für das heute stattfindende „Beach-Clean-Up“ in Friedrichshafen.

Mit dabei sind die „Itchy“-Bandmitglieder und die Schweizer Meeresschutz-Organisation „OceanCare“.

Beim letzten Konzert versprach die Band nämlich, für jedes Bild, dass die Zuschauer vor dem OceanCare-Banner machen, einen Quadratmeter Strand von Müll zu befreien..

Knapp 600 Bilder wurden bereits gemacht. Das heißt jede Menge Strand wird heute aufgeräumt. Wer mithelfen möchte, der kann das ab 18 Uhr. Treffpunkt ist in der östlichen Uferstraße in Friedrichshafen – dort steht ein Info-Stand.

Anschließend gibt´s auch Musik und was zu Trinken.