Basel Tattoo feiert am 20. Juli Premiere

Das Basel-Tattoo ist seit Jahren eines der großen Festival-Highlights in Basel. In diesem Jahr findet die Premiere im eigens errichteten Stadion vor der Kaserne am 20. Juli statt. Die große Parade findet dann tags drauf, am 21. Juli 2018 in der Baseler Innenstadt statt, wo auch in diesem Jahr wieder über 120.000 Besucher aus aller Welt erwartet werden. Bis zum 28. Juli gibt es täglich die spektakulären Vorführungen rund um Militärmusik, Tanz- und Showeinlagen zu erleben. Tattoo-Produzent Erik Julliard spricht in einer RSF-Sondersendung am Donnerstag 14. Juni zwischen 18 und 19 Uhr über die Highlights des Basel-Tattoo 2018. Weitere Informationen rund um die Veranstaltungen im Juli und zum Ticketverkauf finden Sie HIER.