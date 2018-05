+++ Aktueller Titel: 'Blue Train' von John D. Loudermilk +++ Tuttlingen: Lebensgefährlich verletzt. +++ Bodensee-Airport stellt Jahresbilanz 2017 vor. +++ Verfolgungsfahrt auf der A5. +++ Weesen: Landwirt verletzt. +++ Winterthur: Folgenschwerer Brand in Tiefgarage. +++ Sirenentest in der Schweiz. +++ Rheinbähnle fährt wieder. +++ Autos nach Frontalzusammenstoß Schrott. +++ Spenden für Flüchtlinge aus Myanmar. +++ Drachenflieger stürzt ab. +++ Schlägerei am Waldshuter Busbahnhof. +++ Schwarzwaldhof erwirtschaftet Rekordumsatz. +++ Betrunkene Schirmdiebe in Waldshut. +++ Tonnenschwerer Diebstahl in St.Gallen. +++ Mutmaßlicher Drogendealer vor Gericht. +++ Motorradfahrer stürzt vor vorbeifahrendes Auto. +++ Beispielloser Fall von Tierhortung. +++ Kreißsaal wegen Schwangerschaft geschlossen. +++ Auto kollidiert mit Straßenbahn. +++ Aktueller Titel: 'Blue Train' von John D. Loudermilk +++ Lörrach 20 °. +++ Waldshut-Tiengen 22 °. +++ Zürich 19 °. +++ Sigmaringen 21 °. +++ Konstanz 24 °. +++ Friedrichshafen 23 °. +++ Weingarten 22 °. +++