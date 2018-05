Vor der WM ist nach der WM und nach der WM schickt Radio Seefunk RSF ein junges Fußballtalent ins FC Bayern Kids-Club Fußballcamp in den Europapark Rust. Wir suchen deshalb einen Jungen oder ein Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren, der/das dabei sein möchte. Das professionelle Trainingslager mit den Trainern des FC Bayern München findet vom 23. bis 27. Juli 2018 im Europa Park Rust statt. Der Preis beinhaltet die Übernachtungen in den Blockhütten im Camp Resort und eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung und Verpflegung. Darüber hinaus wird jedes Kind mit seiner eigenen FC Bayern Trainings-Ausrüstung ausgestattet.

Wer dabei sein möchte schickt uns bitte schnellstmöglich ein Video mit seinen besten Fußballtricks oder Toren an unsere RSF-Whats-App Nummer +49-7531-286533. Es ist auch möglich das Video auf unserer Radio Seefunk RSF-Facebook Seite hochzuladen. Oder an studio@radio-seefunk.de zu mailen. Einsendeschluss ist Freitag, 25. Juni 2018 – also beeilen Sie sich! Der oder die Gewinner/in wird dann am 28. Juni 2018 in der RSF-Morgensendung bekannt gegeben.

Das FCB Kids-Club Fußballcamp im Europapark Rust mit Radio Seefunk RSF – ein unvergessliches Fußball-Erlebnis vom 23. bis 27. Juli 2018!