Comics sind schon immer beliebt gewesen und werden immer nur noch beliebter. Heute ist für alle Fans der gezeichneten Bücher und Hefte quasi Weihnachten und Ostern an einem Tag – denn es ist GRATIS COMIC TAG, das heißt: Sie bekommen in verschiedenen Geschäften bei uns in der Heimat einfach so Comichefte geschenkt. Zum Beispiel hier:

Alle Geschäfte finden Sie auch nochmal auf einer interaktiven Karte hier.