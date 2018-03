+++ Im RSF Studio: Sven Henrich +++ Aktueller Titel: '(You're the) Devil in Disguise' von Elvis Presley +++ Towerstars treffen in den Pre-Playoffs auf Crimmitschau. +++ Frontalcrash fordert drei Verletzte. +++ Saison für Wild Wings geht in Wolfsburg weiter. +++ Großbrand bei Schweinemastbetrieb in Meßkirch-Rohrbach. +++ VfB Friedrichshafen verteidigt DVV-Pokal. +++ Thomas Auer neuer Bürgermeister. +++ Aktueller Titel: '(You're the) Devil in Disguise' von Elvis Presley +++ Lörrach 2 °. +++ Waldshut-Tiengen 0 °. +++ Zürich 2 °. +++ Sigmaringen 1 °. +++ Konstanz 3 °. +++ Friedrichshafen 2 °. +++ Weingarten 1 °. +++