Konzilstadt Konstanz startet das „Jahr der Kultur“

+++ Aktueller Titel: 'The sun ain't gonna shine anymore' von Walker Brothers +++ Hier wiederholen wir bitte die RSF-Meldung 15 Uhr 01. +++ Konstanz: Neue Blitzer erst im April in Betrieb. +++ Baienfurt: Katze zum zweiten Mal beschossen. +++ Friedrichshafen als Urlaubsziel immer beliebter. +++ A5: Erneut erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. +++ Kältewelle lässt Reichenau-Gemüse kalt. +++ Villingen: Krankenwagen verursacht Unfall . +++ Zürich: Wieder Auseinandersetzungen bei Stadtderby. +++ Mehr Tötungsdelikte in Oberschwaben. +++ Konstanz: Jahr der Kultur beginnt. +++ Konstanz: Weinfest kostet künftig Eintritt. +++ Lindenberg sucht neue Hutkönigin. +++ Zürich: Durch Decke gestürzt. +++ Friedrichshafen: VfB gelingt 30. Sieg in Folge. +++ Höllentalbahn bis Ende Oktober gesperrt. +++ Lörrach -1 °. +++ Waldshut-Tiengen -2 °. +++ Zürich -4 °. +++ Sigmaringen -5 °. +++ Konstanz -4 °. +++ Friedrichshafen -4 °. +++ Weingarten -4 °. +++