+++ Im RSF Studio: Marc Moßbrugger +++ Aktueller Titel: 'Love grows where my Rosemarie goes' von Edison Lighthouse +++ Auszeichnung für trinationalen Museumspass. +++ Allgäu-Oberschwaben: Weibliche Diakoninnen und verheiratete Priester gefordert. +++ VfB im DVV-Pokal Finale. +++ Bad Säckingen: Einstimmig für Gesundheitscampus. +++ Google: Wo liegt Baden-Württemberg?. +++ Ehemaliger Dekan in U-Haft. +++ Aktueller Titel: 'Love grows where my Rosemarie goes' von Edison Lighthouse +++ Lörrach 4 °. +++ Waldshut-Tiengen 3 °. +++ Zürich -0 °. +++ Sigmaringen 3 °. +++ Konstanz 2 °. +++ Friedrichshafen 2 °. +++ Weingarten 2 °. +++