Dass der Bodensee als Winterquartier für Wasservögel eine von immer größerer Bedeutung ist, wird zur Zeit im Eriskircher Ried eindrucksvoll bestätigt: Aktuell rasten in der Bucht am „Alten Strandbad“ über 30.000 Tafel- und Reiherenten – ein neuer Gebietsrekord, sagt das Naturschutzzentrum Eriskirch. Bereits seit einem Monat sind die Gäste aus Nord- und Osteuropa hier, wahrscheinlich werden sie am Bodensee auch überwintern.