Von Hotels für Konstanzer – Gast für einen Tag

Die Konstanzer Hotels sagen Danke: Am Sonntag, den 19. November 2017 laden insgesamt 17 Hotels Konstanzer Bürgerinnen und Bürger zu spannenden Mitmachaktionen, einem facettenreichen Rahmenprogramm und einem Blick hinter die Kulissen ein. Unter dem Motto „Zahle so viel du willst!“ sind ausschließlich Einheimische außerdem eingeladen, in einem der teilnehmenden Hotels zu übernachten. Über 400 Betten stehen erstmals bei dieser Aktion zur Verfügung. Den Preis für die Übernachtung legen die Gäste dabei selbst fest. Alle weiteren Infos lesen Sie hier.

