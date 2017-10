Wenn Menschen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa sich in Konstanz zusammenfinden, um gemeinsam zu singen, dann ist das nicht nur eine richtig schöne Sache, sondern klingt auch gut und hilft bei der Integration – all das vereint der „Interkuturelle Chor“ Konstanz, der sich jeden Donnerstag um 17.45 Uhr im Musiksaal des Ellenrieder Gymnasiums trifft. Bei Interesse schreiben Sie an interkultureller.chor.kn@gmx.de oder rufen einfach an: 07531 900 392.