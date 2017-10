Taschen und Rucksäcke aus alten Polizei-Uniformen

+++ Aktueller Titel: 'Life in a northern town' von Dream Academy +++ Brand in Villinger Schule. +++ Frau misshandelt Kind in Regionalzug. +++ In Zell im Wiesental hat ein schlafender Mann an einem Imbissstand einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Betreiber des Standes konnte seinen Laden nicht schließen, weil er den Mann schlichtweg nicht wachbekam. Auch den Polizisten blieb nichts anderes übrig, als den 51-Jährigen erst in den Streifenwagen und später in die Ausnüchterungszelle zu tragen, wo er dann seinen Rausch ausschlafen konnte.. +++ Konstanz: Polizei sucht nach tödlichem Unfall Zeugen. +++ Freiburger Polizei bei Fußballspiel im Einsatz. +++ Künftig weniger Ferienwohnungen in Konstanz?. +++ Ein Verletzter bei Brand in Oftringen. +++ Kreis Biberach ist schuldenfrei. +++ Mann in Freiburg von Unbekannten ausgeraubt. +++ Deutsch-Schweizer Kontrollen am Bodensee . +++ Basel: Seile über Fahrradweg gespannt. +++ Dornbirn: Autofahrer erfasst Fußgänger und flüchtet. +++ Muhen: Zigaretten im Wert von 10.000 Franken geklaut. +++ Konstanzer Projekt für Integrationspreis nominiert. +++ Winterflugplan am EuroAirport . +++ Sevelen: Mann klemmt Fuß unter Gabelstapler ein. +++ Swiss Indoors: Federer gegen Paire. +++ Singen und Gottmadingen erhalten Preise in Landeswettbewerb. +++ Engen: Aus für Silvesterfeuerwerk. +++ Erzdiözese Freiburg muss Rentenbreiträge nachzahlen. +++ Konstanz: Mädchen von Hund gebissen. +++ Titisee-Neustadt: Arbeiter bei Sturz schwerverletzt. +++ Aktueller Titel: 'Life in a northern town' von Dream Academy +++ Lörrach 22 °. +++ Waldshut-Tiengen 19 °. +++ Zürich 18 °. +++ Sigmaringen 16 °. +++ Konstanz 15 °. +++ Friedrichshafen 17 °. +++ Weingarten 17 °. +++