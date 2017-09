Apfelwochen am Bodensee

+++ Im RSF Studio: Marc Moßbrugger +++ Aktueller Titel: 'Who'll stop the rain?' von Creedence Clearwater Revival +++ 1,4 Kilogramm Heroin in Mumpf sichergestellt. +++ Bad Saulgau: Drei Verletzt nach Brand in Mehrfamilienhaus. +++ St. Gallen: Polizei schnappt Kokainhändler nach Scheinkauf. +++ Villingen-Schwenningen: Ehepaar bei Brand schwer verletzt. +++ Friedrichshafen: Wassersportbranche erwartet 2017 Rekordumsatz . +++ Grenzwacht-Auto verletzt Fahrradfahrerin in Sissach . +++ Ravensburg: Sparkasse spendet 150.000 Euro an soziale Organisationen. +++ Schweiz: Parlament will Handschlag in Schulen nicht vorschreiben. +++ . +++ Mainau: Königin Silvia zu Besuch. +++ Oberstammheim: Holzfäller von Baum getroffen. +++ Aktueller Titel: 'Who'll stop the rain?' von Creedence Clearwater Revival +++ Lörrach 14 °. +++ Waldshut-Tiengen 13 °. +++ Zürich 13 °. +++ Sigmaringen 11 °. +++ Konstanz 13 °. +++ Friedrichshafen 13 °. +++ Weingarten 12 °. +++