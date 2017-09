RSF präsentiert alle Spitzenkandidaten im Interview

Kurz vor dem „Showdown“ bei den Bundestagswahlen am Sonntag hören Sie bei Radio Seefunk RSF einen politischen Samstagmorgen. Zwischen 6 und 12 Uhr kommen alle Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien im Interview mit der Journalistin Anja Stein bei uns in einem ausführlichen Interview zu Wort. Das Besondere: Alle Kandidaten bekommen die gleichen Fragen zu den gleichen Themen gestellt und haben dabei maximal 30 Sekunden Zeit zu antworten. Sind die 30 Sekunden abgelaufen ertönt ein Signal und dem Kandidaten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Es gelten also für alle sechs Spitzenkandidaten die gleichen Chancen. RSF präsentiert Ihnen stündlich einen der Kandidaten im Interview, in dem er sich den Fragen, die den Hörern unter den Nägeln brennen, stellen muss. Nutzen Sie also die Gelegenheit und machen Sie sich einen Tag vor den Bundestagswahlen noch einmal ein genaues Bild von allen Spitzenkandidaten. Diese sind: Angela Merkel – CDU, Martin Schulz – SPD, Katrin Göring-Eckardt – Bündnis ’90/Die Grünen, Christian Lindner – FDP, Dietmar Bartsch – DIE LINKE und Alexander Gauland – AFD.

Im unteren Verlauf finden Sie die einzelnen Sendezeiten der Interviews aller Kandidaten:

Das Interview mit Alexander Gauland von der AFD senden wir am Samstag 23.September 2017 um 6.10 Uhr.

Das Interview mit Dietmar Bartsch von DER LINKEN senden wir am Samstag 23.September 2017 um 7.10 Uhr.

Anzeige

Das Interview mit Christian Lindner von der FDP senden wir am Samstag 23.September 2017 um 8.10 Uhr.

Das Interview mit Katrin Göring-Eckardt vom Bündnis ’90/DIE GRÜNEN senden wir am Samstag 23.September 2017 um 9.10 Uhr.

Das Interview mit Martin Schulz von der SPD senden wir am Samstag 23.September 2017 um 10.10 Uhr.

Das Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU senden wir am Samstag 23.September 2017 um 11.10 Uhr.