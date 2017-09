Stechen Sie mit Radio Seefunk RSF in See

Am Sonntag, 24. September ist es soweit: Im Rahmen der diesjährigen Interboot findet wieder mal der Mediencup statt. Eine Regatta der besonderen Art, an der auch Radio Seefunk RSF den Anker lichten und Mitsegeln wird. Schließlich möchten wir, nach unserem Sieg im Jahr 2015, auch dieses Jahr wieder ganz nach vorne segeln. Und Sie können auf dem RSF-Boot mit an Bord gehen. Erleben Sie die Grundlagen des Segelns, die nette Atmosphäre an Bord und eine spannende Regatta doch einfach mal aus nächster Nähe – live.

Das Team von Radio Seefunk RSF hat noch zwei freie Plätze an Bord. Wenn Sie und eine Begleitperson am 24. September in Friedrichshafen beim Medien-Cup 2017 gemeinsam mit uns den Titel verteidigen möchten, dann schreiben Sie uns eine mail mit Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer an studio@radio-seefunk.de – Betreff: Medien-Cup 2017.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Mit etwas Glück sehen wir uns dann auf dem RSF-Boot beim Medien-Cup in Friedrichshafen.

Ihr Team von Radio Seefunk RSF