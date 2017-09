Stephanie Megerle ist Bodenseeweinprinzessin

Eine neue Herrschaftszeit ist angebrochen! Gestern wurde auf dem Schloss Meersburg eine neue Bodensee-Weinprinzessin gekürt. Gewinnerin ist die 21-jährige Stephanie Megerle aus Hagnau – die ihre Vorgängerin Stephanie Staneker, die die bislang längste Amtszeit absolvieren durfte, ablöst. Erstmals hat die Prinzessin ein ausgeweitetes Königreich: Megerle ist die erste Bodensee-Weinprinzessin, die nicht nur den badischen Bereich des Bodensees repräsentiert, sondern auch den schwäbischen und bayrischen Teil. Die neue Bodensee-Weinprinzessin ist in einem Hagnauer Winzerbetrieb aufgewachsen, absolviert ein duales Studium Betriebswirtschaft und Freizeitwirtschaft an der Hochschule Ravensburg und ist derzeit an einem Erlebnisbauernhof im Schwarzwald tätig.

