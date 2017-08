ZfP Reichenau – ein starker Arbeitgeber in unserer Heimat

Ein sicherer Arbeitsplatz mit guten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Das Zentrum für Psychiatrie Reichenau ist ein innovativer und starker Arbeitgeber, dem das Wohl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein großes Anliegen ist. Welche spannenden Berufsfelder das ZfP bietet und wie die Strukturen an einem modernen Arbeitsplatz aussehen, das hören Sie in vier RSF-Sondersendungen am 24.08., 31.08., 07.09. und 14.09.17 jeweils ab 18 Uhr in unserem Programm. Weitere Informationen zum ZfP Reichenau und dessen berufliche Möglichkeiten finden Sie HIER.