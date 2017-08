1. FC Rielasingen-Arlen fiebert dem Höhepunkt der Vereinsgeschichte entgegen

Es ist DAS Traumlos schlechthin für den 1. FC Rielasingen-Arlen: Der größte Tag der Vereinsgeschichte rückt unweigerlich immer näher! Der Verbandligist aus der Heimat trifft am Samstagnachmittag in Freiburg im Schwarzwaldstadion in der ersten DFB-Pokal Runde auf den Titelverteidiger Borussia Dortmund. Genau so eine Begegnung zwischen David und Goliath macht den Reiz im DFB-Pokal-Wettbewerb aus. ALLE Beteiligten beim 1. FC Rielasingen-Arlen haben schon schweißnasse Hände. RSF Moderator Vincent Schuster hat deshalb am Mittwochvormittag, 9. August zwischen 10 und 11 Uhr den Trainer des Verbandsligisten Jürgen Rittenauer und den Vorstand Peter Dreide zu Gast im RSF-Studio und wird mit den beiden über dieses Spiel der Spiele gegen den BVB sprechen! Also, unbedingt einschalten, denn vielleicht bringen sie uns ja auch noch die aller letzten verfügbaren Tickets für diesen Pokal-Knüller in Freiburg mit….wer weiß!?