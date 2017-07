Mike Brigant aus Uhldingen-Mühlhofen startet für RSF beim Red Bull 400

Am Samstag 15. Juli findet auf der Hochfirst-Schanze in Titisee-Neustadt eines der ungewöhnlichsten Rennen in unserer Heimat statt: Wo normalerweise die Skispringer den Berg hinunter fliegen, wird dann hinauf gerannt und zwar auf Zeit! Red Bull 400 nennt sich das Ganze und ist jetzt nicht nur irgendeine verrückte Gaudi, denn es geht erstmals um den Weltmeister-Titel. Mike Brigant aus Uhldingen-Mühlhofen ist 26 Jahre alt und sucht sich jedes Jahr eine ganz besondere Herausforderung aus. Dieses Mal ist das Rennen auf der Hochfirst-Schanze dran. „Dabei sein ist alles“ ist nicht sein Motto – Mike hat hart trainiert, ist sehr ehrgeizig und möchte am liebsten im Final-Lauf um den WM-Titel mitlaufen. RSF drückt ihm die Daumen und begleitet ihn dabei. Was am Ende dabei rausgekommen ist, hören Sie dann hier bei uns im Programm.