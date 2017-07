Kleine Oper am See spielt die Fledermaus von Johann Strauss

Ob „Carmen“ von George Bizet, „Cosi fan tutte“ von Mozart oder „Orpheus in der Unterwelt“ von Offenbach, die Kleine Oper am See bringt jedes Jahr ganz große Opern-Klassiker auf die Bühne! Mit einem Mix aus Sängern aus Leidenschaft und international renommierten Solisten wird in diesem Jahr „Die Fledermaus“ von Johann Strauss aufgeführt. Premiere ist in gut einem Monat. Und auch Sie können in diesem Jahr noch mit dabei sein! Gesucht werden fürs Orchester noch eine Trompete und eine Klarinette. Außerdem ist die kleine Oper am See auf Spenden angewiesen um auch in Zukunft internationale Musiker auf die Bühnen Überlingens zu bringen. Alle weiteren Infos finden Sie hier.