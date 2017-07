Ferienaktivitäten in der Region Basel

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“, dichtete schon Goethe. Denn schließlich sind Sommerferien zu Hause nicht nur schonender fürs Portemonnaie – auch die Umwelt freut sich, wenn wir auf lange Autofahrten oder Flüge verzichten.

Wir haben uns umgehört und ein paar Tipps für die Region rund um Basel zusammengetragen.

Radeln und Wandern

Für Naturliebhaber und sportliche Zeitgenossen empfiehlt sich die rund 38 Kilometer lange Chirsi-Route von Liestal nach Laufen. Eine schöne Fahrradtour, die den Tag perfekt ausfüllt.

Wer lieber wandert als Rad fährt kann auch auf 20 Themenwegen durch malerische Landschaften, Wälder und über Wiesen streifen. Sei es auf dem Planetenweg von Laufen nach Liesberg oder dem Bienenpfad im Laufental.

Ein ganz besonderes Highlight: Wandern mit Geissen, die mit Packsattel ausgestattet sind. Luigi, Aurelio und Flurina legen die Glocke ab, um uns zu unterstützen. Sie tragen sowohl das Picknick als auch das Wanderzubehör – Ausgangspunkt der tierischen Aktivität ist Buckten.

Stadt Basel und Mittelmeer-Feeling am Rhein

Baslern, die ihre Stadt neu entdecken wollen empfiehlt sich mal wieder eine Stadtführung oder ein szenischer Rundgang. Ab August gehe das auch ganz ohne Führer: Dann gibt es verschiedene Frage-Karten für eine Basler Schnitzeljagd in einer handlichen Blechbox zu kaufen.

Ferien in Basel lassen sich auch wunderbar für Dinge nutzen, die man seit der Kindheit nicht mehr getan hat. Der Tierpark Lange Erlen oder der Zoo Basel eignen sich, um Kindheits-Erinnerungen wieder zu beleben. Und zu guter Letzt sein Tipp: Genießen sie den Sommer am Rhein wie am Mittelmeer – einzigartige Stimmung inklusive.