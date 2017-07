Einen Parkplatz finden, ohne zu suchen…

…das ist der Traum eines jeden Autofahrers. In St. Gallen soll dabei nun ein neuartiges Projekt helfen: „Smart Parking“ heißt es und ist der Testlauf für ein zukunftsorientiertes Parkplatzmanagement.

Die alltägliche Parkplatzsuche ist nicht nur nervig. Sie verursacht auch lange Staus, einige Unfälle sowie Lärm und dicke Luft. Die Stadtpolizei St. Gallen will mit ihrem Pilotprojekt „Smart Parking“ also eine bessere Lebensqualität für alle schaffen.

An der David- und der Pestalozzistraße wurden deshalb 96 Sensoren auf 48 Stellplätzen angebracht. Sie sollen den Autofahrern über Navis oder Apps zeigen, wo gerade ein Plätzchen frei ist. Getestet werden die Produkte von vier verschiedenen Firmen. Welche Technik am Ende überzeugt, steht im Herbst 2018 fest. Übrigens wird das Projekt von zwei Studenten der HSG begleitet, die unabhängig voneinander ihre Masterarbeit dazu verfassen.