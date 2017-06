Theater Konstanz startet mit Schillers „Wilhelm Tell“ auf der Freilicht-Bühne vor dem Konstanzer Münster

+++ Im RSF Studio: Marc Moßbrugger +++ Aktueller Titel: 'King of the road' von Roger Miller +++ Wespe verursacht Auto-Überschlag. +++ Mann bedroht und missbraucht 21-Jährige. +++ Dutzende Fische und Krebse verendet. +++ Staatsanwaltschaft St. Gallen erhebt Mordanklage. +++ Unsicherer Bus aus dem Verkehr gezogen. +++ Raubüberfall auf Tankstelle. +++ Polnisches Pärchen mit viel Promille. +++ Jogger läuft vor Auto. +++ Unfall fordert zwei Verletzte. +++ Raubüberfall auf Sonnenstudio. +++ Vom Pferd abgeworfen und in Klinik gelandet. +++ Bikerin bei Frontalcrash schwer verletzt. +++ Radlerin von Papiertonne getroffen. +++ Bauernhof abgebrannt. +++ Radler sollen geblitzt werden. +++ Lastwagenfahrer stirbt im Krankenhaus. +++ Bagger beschädigt Gasleitung. +++ Mutmaßlicher Drogenkurier verhaftet. +++ Aktueller Titel: 'King of the road' von Roger Miller +++ Lörrach 30 °. +++ Waldshut-Tiengen 31 °. +++ Zürich 32 °. +++ Sigmaringen 30 °. +++ Konstanz 32 °. +++ Friedrichshafen 31 °. +++ Weingarten 30 °. +++