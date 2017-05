Frau wird vermisst! Polizei bittet um Unterstützung

In Häuslenen wird seit Dienstag, 23. Mai, die 50-jährige Hildegard Schwab vermisst. Die Kantonspolizei Thurgau bittet um Hinweise.

Zuletzt wurde die Frau am Freitagabend (19.05.17) an ihrem Arbeitsplatz in Winterthur gesehen. Am Dienstag erschien die sonst sehr zuverlässige 50-Jährige nicht zur Arbeit und konnte seither auch nicht erreicht werden.

Die Vermisste ist rund 1,60 groß und hat rötlich-blonde, mittellange Haare. Sie trägt eine Brille und spricht Ostschweizer Dialekt. Sie dürfte mit ihrem grauen Fiat Bravo mit den Kontrollschildern TG 109670 unterwegs sein.

Wer Angaben zum Verbleib von Hildegard Schwab machen kann, wird gebeten sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 052 728 22 22 zu melden.