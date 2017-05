Ein Radmarathon für den guten Zweck: Die Epilepsie fährt mit

Der Radmarathon von Mailand nach San Remo ist mit über 290 Kilometern das längste Eintages-Rennen der Welt – selbst für viele Profis ist die Strecke eine Herausforderung. Marco Bluhm aus Überlingen am Ried wird den Marathon im Juni mitfahren – und das, obwohl er seit seiner Kindheit an Epilepsie leidet. Mit seiner Teilnahme will Marco seiner Krankheit trotzen und Spenden für die Kinderklinik in Kehl-Kork sammeln, wo auch ihm mit einer Therapie geholfen wurde. Hier erklärt der 26-Jährige sein Projekt:

Anzeige

Wer die Kinderklinik und Marcos Projekt unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: